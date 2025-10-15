Germanà: “I nuovi ingressi confermano la crescita della Lega in Sicilia”

Il commissario del Carroccio dà il benvenuto a Mancuso (Palermo), Barresi e Parisi (Catania)

PALERMO – “Il progetto politico della Lega riscuote tantissime attenzioni e la conferma delle nuove adesioni in Sicilia è il segnale inequivocabile che stiamo crescendo con una presenza sempre più capillare”.

Lo afferma Nino Germanà, senatore e commissario della Lega in Sicilia, rivolgendo il suo “benvenuto al vicepresidente del consiglio comunale di Palermo, Giuseppe Mancuso, che da oggi fa parte anche del nostro gruppo consiliare a Sala delle Lapidi. La sua adesione permette alla Lega di guardare al futuro di Palermo con la consapevolezza che stiamo creando una comunità politica sempre più forte e in grado di incidere sullo sviluppo della Città”.

“In questi ultimi giorni abbiamo avuto il piacere di accogliere anche i consiglieri comunali di Catania Andrea Barresi e Paola Parisi, e la consigliera comunale di Gela Antonella Di Benedetto. Siamo attrattivi e la determinazione con la quale portiamo avanti le nostre idee sia nel governo nazionale che in quello regionale ci sta dando il riscontro positivo che ci attendevamo. Oggi la Lega è sempre più il partito dei territori”.