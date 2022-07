Gesap, i sindacati insorgono: “Parere negativo sul bilancio”

"Si è determinato un utile di bilancio sulle spalle dei lavoratori. Siamo fortemente critici“

PALERMO – “A pochi giorni dall’assemblea dei soci che dovrà esprimersi in merito al progetto di bilancio 2021, già approvato dal Cda di Gesap che gestisce i servizi dell’ Aeroporto Falcone Borsellino”, le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, esprimono “il loro giudizio negativo”.

“Si è determinato un utile di bilancio sulle spalle dei lavoratori – affermano i sindacati – Siamo fortemente critici rispetto al progetto di Bilancio 2021 che la governance di Gesap ha presentato al Cda nella seduta del 27 maggio, ottenendo il benestare per la presentazione all’assemblea dei soci del prossimo 20 luglio. Il progetto acclara un utile di bilancio di circa 8 milioni, frutto della prima erogazione dei ristori previsti dal Governo e dell’attivazione della cassa integrazione per l’emergenza sanitaria da Covid -19, e dispone una liberalità a favore dei lavoratori ben al di sotto dei sacrifici da loro sopportati per le decurtazioni salariali subite durante la pandemia”, dicono Gaetano Bonavia Filt Cgil, Antonio Dei Bardi Fit Cisl, Houda Sboui Uiltrasporti e Domenico De Cosimo Ugl T.A.

“Le lavoratrici e i lavoratori dello scalo aeroportuale di Palermo negli ultimi due anni hanno pagato un prezzo altissimo, fortemente penalizzati dal contesto di crisi e sottoposti a regime di ammortizzatore sociale, subendo pesantissime decurtazioni retributive”, continuano i sindacalisti. “Ci si aspettava, alla luce dei fatti rappresentati, una maggiore sensibilità e disponibilità, anche in termini di confronto, che Gesap continua a non avere” concludono i segretari.