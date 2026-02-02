Gestione fondi per buoni libro, indagato il deputato Ignazio Abbate

Secondo gli accertamenti parte delle risorse non sarebbe stata utilizzata secondo le finalità previste

RAGUSA – La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta su Ignazio Abbate, deputato regionale della democrazia cristiana ed ex sindaco di Modica, già indagato in un procedimento relativo agli indennizzi della Protezione civile.

Il reato contestato

Il reato contestato, scrive l’ANSA, nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e lui e all’ex segretario comunale di Modica, Giampiero Bella, è di indebita destinazione di denaro pubblico.

L’inchiesta riguarda la gestione dei fondi regionali destinati ai buoni libro per gli anni scolastici 2019-2020 e 2021/2022 erogati al Comune di Modica. Secondo gli accertamenti della guardia di finanza parte delle risorse non sarebbe stata utilizzata secondo le finalità previste dalla normativa.

Su un totale di circa 472mila euro assegnati, oltre 148 mila euro risulterebbero non spesi e dovrebbero essere restituiti alla Regione Siciliana, mentre ulteriori 324mila euro sono oggetto di approfondimento investigativo.

La replica

“Che responsabilità può avere un sindaco – replica Abbate a LiveSicilia – su un atto amministrativo relativo ai buoni libro? Come potrebbe controllare questi atti in un comune di 60 mila abitanti? A questo punto sembra proprio una caccia alle streghe, ma confido che sarà archiviato tutto. Le determine sono pubbliche, le somme sono state vincolate e non distratte per altro, chiunque può controllarle”.