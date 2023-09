Gestione del Massimino: a partecipare è stato solo il Catania Fc

I termini dell'affidamento

CATANIA – Il Catania Fc è stata l’unica società a partecipare al Bando per l’assegnazione della gestione dello stadio Angelo Massimino. Tradotto: sarà il sodalizio del patron Ross Pelligra ad aggiudicarselo. I termini della scadenza erano stati fissati per le ore 13 di ieri: l’amministrazione comunale sta attendendo le canoniche 24 ore per le formali e opportune verifiche del caso e dopo proclamerà l’esito del Bando.

A luglio la prima partecipazione andò deserta. Ma il Catania Fc non aveva fatto mistero che fosse interessato alla questione. “Dovesse presentarsi l’opportunità non ci tireremo indietro”, aveva preannunciato il vice-presidente dei rossoazzurri, Vincenzo Grella.



Ed alla fine, nel nuovo Bando, è cambiato poco rispetto all’impianto precedente ma, tuttavia, le modifiche sono state sostanziali. Una su tutte, la durata della possibilità di gestione: non più dieci anni più eventuali altri 10 ma tre più tre con inevitabile abbassamento della quota fideiussoria.

Il Comune terrà per sè venti giorni all’anno per l’eventuale organizzazione di eventi all’interno dello stadio.



Da qui a poche ore, il Massimino sarà ufficialmente la casa del Catania Fc.