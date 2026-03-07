Giambona (Pd): “Fare presto sull’analisi della polvere tra Isola e Capaci”

"Le centraline che monitorano la qualità dell'aria non hanno registrato valori anomali"

PALERMO – “Sia chiaro, nessun preconcetto sui possibili responsabili ma bisogna fare presto e piena luce sull’origine della polvere grigiastra segnalata nelle ultime settimane tra Capaci e Isola delle Femmine. È l’obiettivo su cui istituzioni, azienda e organi di controllo stanno lavorando. La tutela della salute dei cittadini resta il punto di riferimento di tutte le verifiche in corso. Confidiamo nei risultati delle analisi”. Lo afferma Mario Giambona, deputato regionale del Pd, che ieri ha incontrato a Isola delle Femmine i rappresentanti e i tecnici di Heidelberg Materials, la società che gestisce la cementeria di Isola delle Femmine, il sindaco Orazio Nevoloso, il consigliere Maurilio Puccio, l’assessore di Capaci Orazio Vassallo e i sindacati.

“Il confronto è stato utile per fare il punto sulle verifiche – spiega Giambona -. Abbiamo chiesto all’azienda chiarimenti su eventuali modifiche intervenute negli ultimi mesi nei processi produttivi. Dai vertici della società è stato riferito che non risultano variazioni significative nel ciclo produttivo né nelle emissioni del forno e che, dalle analisi interne effettuate, non emergerebbero elementi che possano ricondurre questa sostanza all’attività dello stabilimento”.

Il monitoraggio

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato che le centraline che monitorano la qualità dell’aria a di Isola delle Femmine e Capaci non hanno registrato valori anomali o pericolosi per la salute. Allo stesso tempo è emerso che la tipologia di polvere segnalata dai cittadini non rientra tra quelle normalmente rilevate dai sistemi di monitoraggio.

“Proprio per questo – prosegue Giambona – è fondamentale il lavoro di Arpa Sicilia. Saranno le analisi scientifiche a consentire di individuare con precisione l’origine del fenomeno. È importante registrare la disponibilità al dialogo da parte dell’azienda, delle amministrazioni comunali e delle rappresentanze dei lavoratori”.