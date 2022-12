Giardinello, colpo di scena: revocata la sospensione del sindaco

L'interdizione non poteva essere applicata

PALERMO – L’interdizione per dodici mesi applicata al sindaco di Giardinello è illegittima.

È un colpo di scena quello deciso dal giudice per le indagini preliminari Cristina Lo Bue nei confronti di Antonino De Luca, primo cittadino del piccolo Comune in provincia di Palermo.

Il Tribunale del Riesame ha accolto l’istanza della difesa, annullando il divieto di dimora lontano dal Comune e applicando a De Luca l’interdittiva per 12 mesi.

Solo che virgola così ha stabilito con alcune sentenze la suprema Corte di Cassazione, l’interdizione non può essere applicata in caso di cariche elettive per volontà popolare come nel caso ti un sindaco.

Da qui la revoca della misura decisa dal Gip. De Luca, però, non tornerà a fare il sindaco almeno per il momento visto che resta in piedi la sospensione decisa dal prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta.

Nelle motivazioni del provvedimento il giudice precisa che sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del sindaco e le esigenze cautelari ma non può essere applicata la misura decisa dal Riesame.