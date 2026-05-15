Giarre, bomba carta alla stazione: devastata la biglietteria

I banditi sono fuggiti prima dell’arrivo della Polfer

CATANIA – Assalto nella notte alla stazione ferroviaria di Giarre, nel Catanese, dove ignoti hanno utilizzato una bomba carta per tentare di scardinare la cassaforte della biglietteria automatica.

Il colpo, però, è fallito. La violenta esplosione ha devastato la sala della biglietteria e quella d’attesa per i passeggeri, entrambe dichiarate inagibili. Dopo la deflagrazione i responsabili si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via il denaro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer di Catania, che hanno avviato le indagini. Eseguiti i primi rilievi tecnici e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della stazione per cercare di identificare gli autori dell’assalto.

Intato, si registrano disagi per i passeggeri, che potranno acquistare i titoli di viaggio soltanto nella vicina tabaccheria o on-line.