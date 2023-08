Giarre, in sella allo scooter finisce contro il palo: muore 17enne

Inutile ogni tentativo di soccorso

GIARRE – La tragedia è accaduta la notte scorsa lungo Corso Messina. Un giovane di appena 17 anni, Mattia Musumeci, ha perso la vita dopo avere centrato con lo scooter che guidava, un palo dell’illuminazione pubblica.

Nonostante i primi soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, si sono portati i carabinieri ed i Vigili del fuoco.

I militari, che indagano sull’accaduto, hanno provato a ricostruire la dinamica di un incidente che non ha lasciato scampo allo sfortunato diciassettenne. Di certo, nel corso del tragitto che stava seguendo verso l’incrocio con via Alfieri, ha perduto il controllo del mezzo andando a sbattere con violenza, come detto, contro il palo.

Questa mattina, un toccante post di cordoglio da parte della Asd Russo Sebastiano Calcio, società con la quale Mattia Musumeci era tesserato: “Non si può accettare la morte di un ragazzo di 17 anni. Mattia Musumeci ci ha lasciati. Un ragazzo educato, rispettoso e con la voglia di allenarsi e migliorarsi. Lo scorso anno Mister Eugenio Lu Vito, lo ha aggregato in prima squadra, ed era il ragazzo piu felice del mondo. La Russo Sebastiano Calcio, si associa al dolore dell’ amico Tony, dei familiari, dei parenti e amici di Mattia. Un immenso dolore che è anche il nostro. Riposa in pace Mattia”.