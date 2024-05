Giornata contro l’omofobia, Tilotta: difendere i diritti senza compromessi

La nota della candidata Dem nella circoscrizione Isole

PALERMO – “Dobbiamo difendere e promuovere i diritti senza compromessi, non possiamo essere ambigui su temi che riguardano la vita di una parte della popolazione. L’intolleranza e l’indifferenza ledono gravemente la democrazia.

Sulla base della Rainbow map 2024 l’Italia è scesa al 36esimo posto su 48 Paesi. Siamo praticamente sull’orlo del baratro: sotto di noi ci sono Paesi in cui le violenze contro omosessuali e trans sono diffuse e tollerate, mentre organizzare o partecipare a un Pride è un crimine, come la Russia o la Turchia.

Siamo praticamente in emergenza, a causa della mancanza di leggi contro l’omolesbobitransfobia, sul matrimonio egualitario, sulla mancanza dei diritti per i figli delle coppie omogenitoriali, sulle difficoltà per l’asilo dei migranti LGBTQAI+.

L’elenco potrebbe essere ancora più lungo. Il ruolo dell’Unione Europea, in generale nella promozione dei diritti umani, sociali e civili e nella promozione dei diritti delle persone LGBTQAI+ in particolare, è fondamentale.

L’Europa non è però un’isola felice, non possiamo ancora tollerare le discriminazioni subite da moltissime persone né che l’omofobia sia rivendicata da alcuni Paesi come un’ ideologia e una pratica politica. Bisogna agire contro le limitazioni strutturali della società e delle istituzioni che rendono difficile ancora oggi la partecipazione delle persone LGBTQAI+ ai processi decisionali e politici”.

Lo afferma in una nota Lidia Tilotta, candidata indipendente nelle liste PD alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi, in occasione della Giornata IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Biphobia, Trans phobia), che è giunta al suo ventennale: si celebra infatti dal 2004 riconosciuta ufficialmente dall’Unione Europea nel proprio territorio con una risoluzione del Parlamento europeo)