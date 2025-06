Brusca è completamente libero, la legge oltre il voltastomaco e la rabbia

Scarcerato nel 2021, ora cadono gli ultimi obblighi

PALERMO – Sono caduti gli ultimi paletti. Ora Giovanni Brusca è pienamente libero. Dal 2021 era in libertà vigilata, una misura che gli imponeva una serie di obblighi e divieti. L’ex mafioso, ad esempio, non dovrà più presentarsi in caserma per i controlli così come aveva stabilito la Corte di Appello di Milano.

Polemiche ci furono allora, polemiche ci saranno adesso per l’inevitabile corso della giustizia. In carcere Brusca c’è rimasto 25 anni (era stato condannato a 30 anni ma come tutti i detenuti ha goduto dello sconto per la buona condotta), nel 2021 la scarcerazione per fine pena. Oggi ha 65 anni.

Capomafia di San Giuseppe Jato, mandamento in provincia di Palermo, fedelissimo di Totò Riina, Brusca scelse la strada della collaborazione con la giustizia, ammettendo, tra i tanti omicidi commessi, il suo ruolo nella strage di Capaci e nell’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo.

Era l’11 gennaio 1996. Il piccolo Giuseppe veniva strangolato dopo 779 giorni di prigionia e il suo corpo sciolto nell’acido. Avrebbe compiuto quindici anni otto giorni dopo. Quando gli uomini di Cosa Nostra lo sequestrarono per fare tacere il padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, doveva ancora compiere tredici anni. “Ti portiamo da tuo padre”, dissero a Giuseppe, rapito in un maneggio il 23 novembre 1993.

Allibertativi du cagnuleddu” (liberatevi del cagnolino), ordinò Brusca. Suo fratello Enzo Salvatore lo teneva per le braccia, Giuseppe Monticciolo per le gambe, Vincenzo Chiodo lo strangolò. Fu uno dei tanti omicidi commessi e ordinati dal boss di San Giuseppe Jato che non ricorda il numero esatto delle persone uccise per sua mano o su suo ordine. “Molte più di cento, di sicuro meno di duecento”, affermò.

Brusca ha goduto di una legge nata da un’idea di Giovanni Falcone che lo stesso Brusca uccise azionando il telecomando nell’inferno a Capaci. Per combattere Cosa Nostra serviva il tradimento dei suo pezzi da novanta e per convincerli fu stabilito un premio: niente ergastolo. La libertà del boia di San Giuseppe Jato provoca rabbia e indignazione, a molti persino il voltastomaco, ma queste erano le regole di ingaggio. Ci sono pentiti che in carcere ci sono rimasti meno anni di lui.

Il punto semmai è che c’erano anche altre regole che Brusca non ha rispettato nel suo percorso di collaborazione, il cui valore resta comunque fondamentale.

Per il suo “contributo eccezionale alle indagini” negli anni, quando era ancora detenuto, Brusca ha ottenuto vantaggi e permessi premio. Di contro ha spesso mantenuto un atteggiamento ondivago. Ad esempio quando raccontò la storia del papello, la lista delle richieste che i corleonesi avrebbero avanzato allo Stato per fermare le stragi del ’92.

All’inizio Brusca disse che Riina gliene parlò dopo la strage di via D’Amelio. Poi cambiò idea. Ne era venuto a conoscenza a cavallo dei due eccidi, appena dopo quello di Capaci. “Tornato in cella con questo dubbio da lì ho subito ricordato come sono andati i fatti”, disse lo smemorato Brusca.

Per anni non parlò di Vito Ciancimino, l’ex sindaco mafioso di Palermo, e di Marcello Dell’Utri, tra i fondatori di Forza Italia, assieme a Silvio Berlusconi. Lo fece in ritardo. Per giustificarsi disse che aveva avuto paura a toccare certi argomenti.

Emblematico il caso di Calogero Mannino, l’ex ministro democristiano assolto prima dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e poi di avere dato avvio alla Trattativa fra la mafia e lo Stato. Improvvisamente Brusca ricordò che Totò Riina voleva ammazzare Mannino “perché una volta non si mise a disposizione per l’aggiustamento del processo per l’omicidio del capitano Basile”.

Eppure nel processo per mafia in cui Mannino fu imputato, a domanda specifica Brusca escluse di essere a conoscenza di “interventi, iniziative, favori fatti dall’onorevole Mannino a Cosa Nostra”.

Quando gli tornò la memoria disse che era un suo “difetto, molte volte cose che io non ho vissuto in prima persona le do per non importanti. Poi, quando arrivano alla mente, li racconto senza nessuna riserva”.

Amnesie e ricordi fuori tempo massimo (chi collabora ha 180 giorni di tempo per raccontare tutto ciò che sa) del pentito. Gli sono stati perdonati. Troppo importante Brusca nella lotta alla mafia per allontanarlo dal programma di protezione.

Ora è definitivamente libero. Sono caduti anche i vincoli della libertà vigilata. Brusca come negli ultimi quattro anni continuerà a vivere lontano dalla Sicilia sotto falsa identità e resterà sottoposto al programma di protezione. Ai collaboratori di giustizia in genere viene garantito uno stipendio tra i mille e i mille e 500 euro al mese. Molto dipende anche dal lavoro che nel frattempo Brusca avrà trovato cambiando nome.

Non resta che sperare che abbia davvero cambiato vita. In un libro del parroco lucano Marcello Cozzi Giovanni Brusca ha ripercorso la sua esistenza: “Mi sono chiesto tante volte cosa significa chiedere perdono per la morte del piccolo Di Matteo. Non lo so. Mi accusano spesso di non mostrare esternamente il mio pentimento, ma io so che per un omicidio come questo non c’è perdono”.