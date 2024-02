Gli agricoltori protestano nel Messinese, con loro De Luca FOTO

Nei prossimi giorni i trattori potrebbero arrivare a Roma

MESSINA – In Italia, la protesta dei trattori continua a crescere, con lunghi cortei che hanno attraversato stamattina le località di Falcone, Terme Vigliatore, Barcellona e Milazzo. La novità più significativa è l’annuncio dei manifestanti di portare la loro protesta direttamente a Roma, con l’intenzione di ammassare i trattori fuori dalla città nei prossimi giorni. Da sottolineare la partecipazione del leader di “Sud chiama Nord”, Cateno De Luca, che ha unito la sua voce a quella dei coltivatori.

Nonostante l’assicurazione di evitare blocchi stradali, è atteso che si verifichino disagi inevitabili, con l’aspettativa di migliaia di adesioni provenienti da tutte le regioni italiane. Uno dei manifestanti ha dichiarato: “Tra domani e dopodomani comunicheremo date e luoghi. Nei giorni successivi cominceremo a spostare i mezzi. Poi, intendiamo organizzare una manifestazione a Roma senza l’uso dei mezzi, poiché riteniamo che il governo non stia ascoltando le nostre preoccupazioni e le sigle sindacali non ci rappresentino più”.

La situazione mette in evidenza la crescente frustrazione dei coltivatori italiani nei confronti del governo e delle organizzazioni sindacali. La minaccia di portare i trattori direttamente nella capitale sottolinea la determinazione del movimento nel far sentire la propria voce e ottenere risposte alle loro richieste. Rimane da vedere come il governo risponderà a questa escalation della protesta agricola, che secondo i manifestanti è alimentata dalla mancanza di ascolto e rappresentanza efficace. La questione potrebbe assumere dimensioni nazionali, richiedendo una risposta ponderata e tempestiva da parte delle autorità.