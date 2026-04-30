Global Sumud Flotilla, navi italiane fermate da motoscafi israeliani

Il governo italiano, tramite una nota, condanna il sequestro

La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali.

La Marina israeliana ha fermato circa 175 attivisti e intercettato 21 delle 58 imbarcazioni. Un video diffuso su Telegram mostra un equipaggio di una imbarcazione della Flotilla a mani alzate e un soldato armato salire a bordo.

“Escalation pericolosa e senza precedenti – il commento degli attivisti – il rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero. Si tratta di pirateria. I governi devono agire ora per proteggere la Flotilla e ritenere Israele responsabile di queste flagranti violazioni del diritto”.

La nota della Premier Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto questa mattina una riunione cui hanno partecipato il vicempremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla. Lo comunica Palazzo Chigi.

In questo quadro, si legge in una nota, il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto ieri sera in acque internazionali al largo delle coste greche e chiede al governo d’Israele l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo”.

Presidio in solidarietà della Global Sumud Flottilla a Palermo

“Quanto accaduto questa notte a danno delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla rappresenta l’ennesimo atto di violazione del diritto internazionale a danno, oltretutto, di una missione che ha l’obiettivo di aiutare una popolazione alla quale, negli ultimi anni, è stato tolto tutto”. Lo dicono Cgil Palermo, Arci Palermo, Acli Palermo, Anpi Palermo, Laboratorio per la difesa e l’attuazione della Costituzione, Moto Perpetuo-APS che parteciperanno al presidio in solidarietà della Flotilla e del popolo palestinese, previsto per oggi alle 19 presso piazza Verdi a Palermo.