Golden Gala, 4° risultato italiano di sempre per Osama Zoghlami

Dodicesimo il terzo azzurro in gara Ala Zoghlami

ROMA – Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle) e Osama Zoghlami (Aeronautica) firmano il terzo e il quarto risultato italiano di sempre, rispettivamente in 8:10.29 e 8:11.00 (sesto e settimo al traguardo), nei 3000 siepi del Golden Gala di Roma. Entrambi sotto al minimo per il Mondiale di Eugene, con il primo che sigla anche la migliore prestazione europea stagionale di fronte all’entusiasmo del pubblico della capitale. Una serata spettacolare per il mezzofondo italiano, con il terzo azzurro in gara Ala Zoghlami (Fiamme Oro) a chiudere dodicesimo in 8:24.04.