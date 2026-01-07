 A fuoco i capannoni di Arredo&Verde: paura nella notte a Palermo
Grande Migliore, paura nella notte: a fuoco i capannoni di “Arredo&Verde”

Il rogo in via Buzzanca - FOTO
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Fiamme in via Buzzanca a Palermo, a pochi metri da viale Regione Siciliana. Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, 6 gennaio, all’interno dei capannoni di Arredo&Verde, alle spalle della storica sede di “Grande Migliore”.

A fuoco i capannoni di Arredo&Verde: l’intervento

L’allarme

Il rogo ha provocato un’alta colonna di fumo nero, diverse le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, al lavoro per circa due ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la vasta area.

I capannoni in cui si è sviluppato il rogo sono tra gli immobili che fanno parte del complesso aziendale da tempo finito all’asta in seguito al fallimento. I vigili del fuoco, dopo avere domato le fiamme hanno avviato le operazioni di bonifica, mentre sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia, non risultano coinvolte persone. 

