Grasso: “Ecco perché ho scelto il gruppo Forza Italia all’Ars”

La deputata, fresca di insediamento a Sala d'Ercole, spiega le ragioni della sua decisione.

PALERMO – Bernardette Grasso, fresca di insediamento all’Ars, spiega le ragioni della scelta di aderire al gruppo “Forza Italia all’Ars” guidato da Stefano Pellegrino. “Rappresenta l’80% degli elettori di Forza Italia”, dice l’ex assessore regionale che si schiera in modo netto con la truppa che fa riferimento al Presidente Renato Schifani.

Onorevole, andiamo al sodo. Perché ha scelto aderire al gruppo azzurro guidato da Pellegrino?

Io sono un dirigente di partito, sono una donna di Forza Italia. Il gruppo guidato dall’onorevole Stefano Pellegrino rappresenta l’80% degli elettori azzurri. Io ritengo di fare parte, come mi è stato chiesto dagli elettori, del gruppo in cui mi riconosco e che vede il presidente Schifani come il presidente di Forza Italia. Il gruppo guidato da Pellegrino, Forza Italia all’Ars che ha nove deputati, rappresenta la volontà e la maggioranza degli elettori del nostro partito.

Secondo lei la frattura con il gruppo di Miccichè si ricomporrà?

Questo non lo so, mi sono insediata oggi. Spero che ci possa essere una sola Forza Italia ma soprattutto, al di là dei gruppi, un sostegno convinto all’azione di governo.

Non c’è nulla tra le obiezioni di Miccichè rispetto alla gestione di questa situazione che sente di condividere?

No, se ho fatto una scelta è perché non ho condiviso le azioni di Miccichè.

Un giudizio sui primi mesi del governo Schifani.

Il mio giudizio è positivo. Hanno già messo mano al problema del caro bollette e stanno già lavorando ad una legge di stabilità che dovrà essere definita non a maggio ma in tempi brevissimi per dare respiro e fornire soluzioni ai siciliani.