Grave incidente a Marina di Palma di Montechiaro

Sono rimaste ferite due sorelle gemelle

AGRIGENTO – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Marina di Palma di Montechiaro, frazione balneare della città del gattopardo. Il bilancio è di due feriti. Si tratta di due sorelle gemelle di quindici anni che viaggiavano a bordo di uno scooter Scarabeo. Secondo una prima ricostruzione, un’auto in fase di sorpasso avrebbe travolto in pieno le due gemelline. Le giovani sono finite rovinosamente sul selciato riportando fratture agli arti inferiori. Entrambe sono state immediatamente soccorse e portate al pronto soccorso. Per una di loro è stato disposto il trasferimento in una struttura sanitaria di Palermo, a causa della gravità delle fratture, mentre l’altra sorella si trova attualmente in osservazione all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro e i militari della Compagnia di Licata. Al via rilievi e indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente stradale.