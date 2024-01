Grave incidente: auto distrugge la vetrina di un bar, ci sono feriti VIDEO

Danni per migliaia di euro

Un’auto distrugge la vetrina di un bar nel quartiere Mirafiori di Torino. Un grave incidente che ha coinvolto due veicoli, ha causato gravi danni e feriti. Uno degli autoveicoli, dopo la collisione, ha perso il controllo, finendo la sua corsa sfondando la vetrina di un bar e colpendo i presenti all’interno del locale.

Secondo le testimonianze, l’incidente è avvenuto mentre i clienti del bar erano impegnati a fare colazione. Sei persone, sono ricoverate in ospedale. Un cliente, in particolare, è stato colpito ed è stato sbalzato violentemente contro il bancone. Danni materiali riconducibili a diverse migliaia di euro, includendo la distruzione di parte dell’infrastruttura del locale come il termosifone, oltre ai danni causati dall’allagamento.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, ma le prime ipotesi suggeriscono una combinazione di mancata precedenza e alta velocità. La gravità della situazione è evidenziata dal fatto che due dei feriti sono stati classificati in codice giallo e due in codice verde all’ospedale.



