Gravina, i big del centrodestra tirano la volata a Giammusso

Presente il ministro del Mare, Nello Musumeci. Quasi in contemporanea, anche lo sfidante Rosario Condorelli ha inaugurato la campagna elettorale.

CATANIA. Tornare a Gravina di Catania, per il ministro del Mare Nello Musumeci, ha rappresentato un tuffo nel passato. A quando cioè il suo partito, un Movimento sociale italiano dimezzato dalla scissione interna di Democrazia Nazionale, gli ha chiesto di candidarsi in un comune che, fino a quel momento, aveva poco a che fare con la sua vicenda politica e amministrativa. Per essere poi eletto tra i banchi dell’opposizione.

“Fu un’esperienza bellissima e Gravina era già una ferita dalla speculazione edilizia selvaggia”, ha detto intervenendo alla convention per la ricandidatura di Massimiliano Giammusso, sindaco uscente del centrodestra.

La convention

A piedi dell’Etna sono intervenuti i big del centrodestra catanese. Oltre all’ex presidente della Regione siciliana e oggi esponente del governo Meloni, sono intervenuti: Salvo Pogliese (mentore politico del sindaco pracalota), Luca Sammartino (Lega), Marco Falcone (Forza Italia), il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, Anastasio Carrà (Lega), Francesco Ciancitto (FdI), Eliana Longi (FdI), Basilio Catanoso (FdI), l’on. Danilo Lo Giudice (Sud chiama Nord), Alberto Cardillo (FdI).

“Cinque anni fa – ha detto Giammusso – cominciavamo la campagna elettorale con uno slogan: tutta un’altra Gravina. Oggi siamo a metà percorso, ma non abbiamo ancora finito il nostro lavoro”, ha detto intervenendo il primo cittadino usceente”.

“Gravina, dopo anni di abbandono, sta rinascendo a nuova vita grazie ad una classe dirigente che vuole creare qualcosa che resti nel tempo”, ha detto ancora Giammusso. “Abbiamo costruito un gruppo di persone – continua – che si spendono per il territorio in base alle personali competenze, lo dimostra il fatto che tutti sanno quale sia la mia collocazione politica ma io oggi ho la fortuna e l’orgoglio di avere accanto a me persone, anche lontane dal mio partito di riferimento, che vogliono costruire un percorso comune”.

Lo sfidante

Gravina nel pieno della campagna elettorale, dunque. In contemporanea, infatti, lo sfidante Rosario Condorelli – sostenuto peraltro dall’Mpa – ha inaugurato la campagna elettorale nel parco del quartiere Fasano.