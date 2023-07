Grella ha le idee chiare: “Investiamo sulla Società non solo sulla squadra”

Intervenuto a Catanista, il Vice presidente a tutto campo.

CATANIA – Un Vincenzo Grella straripante ma schietto (come sua abitudine) quello che è intervenuto ai microfoni di Catanista. Un focus a tuttocampo sull’avvio di stagione e su come si muoverà il Catania di Ross Pelligra in una battuta di calcio mercato ormai ufficialmente scattato.

Vi proponiamo tre passaggi salienti.

Il mercato

“Quando prendiamo decisioni lo facciamo in funzione di un club che duri nel tempo; questo club deve avere una visione diversa. L’esempio non devono essere le squadre che hanno speso tanto in passato ma poi si sono ritrovate senza una società forte. Vogliamo investire sulla società, non solo sulla squadra, perchè la società possa sopportare costi molto onerosi per avere una squadra competitiva. Detto questo, non vuol dire che quest’anno non faremo un organico competitivo. Solo a fine stagione potremo dire se il progetto avrà funzionato o no”.

Il Centro sportivo

“Stiamo valutando un paio di terreni perchè la grandezza dell’impianto è notevole e ti condiziona nelle scelte. Non abbiamo dedicato tantissimo tempo al Centro Sportivo perchè le esigenze del momento hanno portato l’attenzione su altre cose. Quest’anno faremo valutazioni molto più attente”.

Chiricò e Russini: due possibili colpi?

“Entrambi i giocatori hanno le caratteristiche dei giocatori del Catania di quest’anno. Caratteristiche di un giocatore che sa fare gol, che strappa, veloce e bravo nell’uno contro uno. Dobbiamo far alzare ogni spettatore dalla propria sedia, perchè troppo comodi non va bene. Vogliamo giocatori brillanti sugli esterni.

Prima di firmare i documenti bisogna sempre stare attenti perchè sai a volte c’è chi pensa di essere più intelligente di quelli intelligenti. Sai possono anche modificare i numeri ma noi sui numeri siamo molto attenti. Chi viene a Catania deve farlo con la giusta mentalità ed essere orgoglioso di far parte di questo club”.