Guardia di Finanza, sigarette di contrabbando nei bagagli: denunciato

Erano nascoste nei bagagli di un marittimo siciliano che era appena sbarcato al Porto da una motonave italiana

CATANIA– Militari della Guardia di finanza hanno sequestrato al porto di CATANIA otto stecche e otto pacchetti di sigarette non prodotte in Italia. I tabacchi lavorati esteri, dal peso complessivo di 1,7 chilogrammi, erano nascosti nei bagagli di un marittimo siciliano che era appena sbarcato da una motonave italiana. L’uomo e’ stato denunciato per contrabbando e sottoposto a una sanzione amministra da 9mila euro.