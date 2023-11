Guardia giurata gli chiede di spostare l’automobile dalle strisce e lui lo investe VIDEO

È stato intercettato e arrestato per lesioni personali aggravate

Ha investito volontariamente una guardia giurata che, all’interno del kiss&ride della stazione dei treni, lo aveva “rimproverato” e chiesto di spostare l’auto parcheggiata sulle strisce pedonali, ostruendo così anche il passaggio dei pedoni.

La guardia giurata aveva notato l’automobilista a pochi passi dalla vettura, una Mercedes, per questo gli aveva chiesto di spostarla. Il conducente della vettura, però, infastidito dalla richiesta è salito a bordo, ha messo in moto ed ha inserito la retromarcia tentato di investire la guardia giurata che è riuscito a non farsi mettere sotto e ad annotare la targa della vettura.

Il conducente della vettura, un 56enne, però, ci ha riprovato e dopo essere partito a tutta velocità ha investito la vittima che è atterrata sul cofano dell’auto, percorrendo diversi metri prima di cadere a terra. L’investitore ha proseguito la sua corsa ed è fuggito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer che hanno visionato le immagini dei sistemi di sorveglianza, ricostruendo quanto accaduto risalendo al proprietario dell’auto che è stato fermato. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La guardia giurata, soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Maggiore per i dovuti accertamenti, non ha riportato gravi conseguenze.