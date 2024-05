Aspirava alla carica di consigliere comunale

FOGGIA – Matteo Delle Vergini, cinquantenne candidato di Fratelli d’Italia al consiglio comunale a Torremaggione, nel foggiano, ha mandato un audio su Whatsapp in cui ha dichiarato apertamente di essere “fascista e contro gli stranieri, i gay e le scrofe”.

Le reazioni

Fratelli d’Italia, il partito del presidente del consiglio Giorgia Meloni, si è dissociato dalle dichiarazioni del candidato. Ha detto la candidata sindaca, Margherita Di Pumpo: “Sono venuta a conoscenza dell’audio e sono immediatamente intervenuta per prendere le distanze. Il candidato è fuori dalle liste“.

“C’è estrema indignazione verso affermazioni che non appartengono alla sottoscritta e alla coalizione che rappresento. Sono rimasta allibita anche perché mi propongo come immagine culturale e questi disvalori non mi appartengono“.

Al propagarsi dell’audio, l’ormai ex candidato di Fratelli d’Italia si è espresso così sul suo profilo Facebook: “Tutto fa brodo in campagna elettorale… a buon intenditore, poche parole”.

