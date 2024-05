La bimba molestata e il linciaggio evitato: i minuti di follia allo Zen

L'uomo salvato dalla polizia. Quattro agenti feriti

PALERMO – È stato denunciato l’uomo di 62 anni che ha molestato una bambina di 5 anni nella zona di via Primo Carnera fra i palazzoni del quartiere Zen 2 di Palermo. L’uomo vive nello stesso rione ed è stato salvato dal linciaggio grazie all’intervento di una cinquantina di agenti che lo hanno prelevato dall’alloggio in cui ha trovato riparo in via Agesia di Siracusa.

E’ stato portato per la notte fuori dallo Zen dopo che è rimasto per ore nel commissariato San Lorenzo. Gli agenti stanno cercando di ricostruire quanto successo e di rintracciare la bimba e i genitori.

Saranno sentiti anche i parenti dell’uomo che lavorava in una macelleria in zona. Durante i tafferugli, secondo quanto sostiene il sindacato di polizia Coisp, quattro agenti sono rimasti feriti e diverse volanti sono state danneggiate.

“Uno ha riportato una ferita alla testa e sono stati necessari dei punti di sutura – dice Domenico Pianese, segretario generale Coisp -, un altro ha ricevuto un colpo in testa, altri due riportano traumi vertebrali e varie contusioni.

L’uomo è stato arrestato ed è stato salvato dal linciaggio della folla proprio dagli agenti, ma tante altre persone che erano nelle zone limitrofe sono accorse e hanno approfittato del pretesto per scagliarsi con calci, pugni e oggetti contundenti verso i poliziotti”.

“Stiamo assistendo a una escalation di violenza in tutta Italia nei confronti delle forze di polizia, che sembra inarrestabile – continua Pianese – e che sta diventando sempre più pericolosa sia per gli agenti e sia per i cittadini.

Fin quando non verranno approvati con procedura d’urgenza i Decreti sicurezza deliberati lo scorso novembre dal Consiglio dei ministri che prevedono l’inasprimento delle pene per chi aggredisce le Forze dell’ordine, la situazione non potrà che peggiorare”.