Guasto e nebbia all’aeroporto di Bergamo, disagi nei voli per la Sicilia

Quali sono i collegamenti in ritardo

PALERMO – Sono in tutto 63 i voli in arrivo che hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali e 39 quelli in partenza cancellati o riprogrammati, tra ieri sera e questa mattina, all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) a causa di un “problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav generatosi poco prima delle 18 di sabato” e dalle “contestuali condizioni di bassa visibilità in pista”, come spiega questa mattina in una nota Sacbo, la società di gestione dello scalo.

I problemi all’aeroporto di Bergamo

Disagi che stanno interessando migliaia di passeggeri, visto che avvengono in un fine settimana di grande traffico aereo, visto il ponte della Befana. Alcuni si sono accampati nei corridoi dell’aeroporto, altri hanno optato per passare la notte in hotel o per mettersi in viaggio in bus, taxi o auto, con conseguenti spese extra. Durante la notte non sono mancate tensioni tra i passeggeri e il personale di terra a causa delle lunghe attese: è dovuta anche intervenire la polizia. Nei dettagli, dei voli in arrivo, dalle 18 di ieri a questa mattina, 34 sono stati dirottati su altri scali, 21 sono stati cancellati e 8 ritardati e riprogrammati per la giornata di oggi. Di conseguenza, sono stati cancellati 26 voli previsti in partenza, mentre 6 sono stati operati da altri scali e altri 7 riprogrammati oggi.

I voli in ritardo da e per la Sicilia

I ritardi coinvolgono anche i voli che collegano Bergamo con gli aeroporti siciliani di Palermo, Catania e Trapani. I voli per Catania e Trapani (FR 2261 e FR 4698), la cui partenza era prevista per le 6:10 e le 7:05, sono ora stati rinviati alle 15:25 e alle 12:30. Il volo FR 4969 per Palermo, la cui partenza era fissata per le 11:15 di oggi, partirà in realtà alle 12:25. IN ritardo anche il secondo volo per Catania (FR 2888), che dalle 12:45 slitterà alle 13:55.

Ritardi anche per gli aerei che dalla Sicilia giungono a Bergamo. Il volo FR 4968 da Palermo, il cui arrivo era previsto per le 20:40 di sabato 3 gennaio, atterrerà invece alle 14:40 di domenica 4. In ritardo anche il volo FR 4699 da Trapani (atterrerà alle 16, mentre era previsto per le 10:50).

Problema tecnico risolto

Nel frattempo, spiegano ancora da Sacbo, il problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale è stato “risolto intorno alla mezzanotte”. Sacbo, con il proprio personale e quello addetto alla sicurezza aeroportuale, “ha provveduto ad attivare nell’immediato il piano di assistenza ai passeggeri, con il supporto della Protezione Civile di Dalmine per quanti sono rimasti in attesa nell’aerostazione, e agevolando i trasferimenti di quelli che hanno scelto di rientrare nelle rispettive sedi o i cui voli sono stati operati da altri aeroporti”.

Le scuse di Sacbo

“Ci scusiamo con i passeggeri per i disagi subiti, ringraziando loro per la comprensione e la collaborazione che hanno permesso al personale aeroportuale di portare la dovuta assistenza. Un ringraziamento particolare alla Protezione Civile di Dalmine, intervenuta a supporto per organizzare la permanenza in aerostazione dei passeggeri in attesa – sottolinea Giovanni Sanga, presidente di Sacbo -. Siamo rimasti in costante contatto con Enav, che ha provveduto a ripristinare il funzionamento dell’apparato, consentendo a partire dalla mezzanotte il graduale ritorno alla normalità”.