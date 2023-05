Guerra: attacchi a Mosca con droni, Kiev nega

Il Cremlino attacca sui violenti scontri in Kosovo

Gli attacchi terroristici con i droni su Mosca sono una risposta ucraina a un attacco russo su Kiev in cui domenica è stato colpito un “centro decisionale”. E’ la versione del Cremlino, che viene smentita da Kiev: “Siamo lieti per gli attacchi su Mosca ma non c’entriamo nulla”.

E il Cremlino attacca sui violenti scontri in Kosovo: “Le forze della Nato hanno agito in modo “non professionale”, provocando “una violenza non necessaria” e una “escalation” della situazione”.

Intanto l’alto rappresentante della Politica estera Ue Borrell chiede che Pristina cessi le operazioni di polizia nel nord.