Guerra, Biden terrà un discorso nel giorno dell’anniversario

Lo stesso giorno in cui è previsto il discorso di Vladimir Putin

Joe Biden terrà un discorso in vista del primo anniversario dell’inizio della “brutale e non provocata invasione dell’Ucraina” il 21 febbraio al Castello reale di Varsavia.

E’ lo stesso giorno in cui è previsto il discorso di Vladimir Putin, per una sorta di sfida a distanza. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “resta un uomo di 80 anni in salute e vigoroso che è idoneo ad eseguire i doveri della presidenza, anche come capo esecutivo, capo di stato e commander in chief”: sono le conclusioni del check-up sanitario annuale, firmate dal medico della Casa Bianca.

Un ‘viatico’ per la sua attesa ricandidatura alla Casa Bianca, dopo le perplessità di chi ritiene sia troppo vecchio per tentare il bis.