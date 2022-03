Bruxelles valuta intanto di prolungare la sospensione del Patto di stabilità

ROMA – Sulle sanzioni l’Ue non arretra: oggi sarà varato il nuovo pacchetto contro la Bielorussia. Con la guerra che pesa sull’economia, Bruxelles valuta intanto di prolungare la sospensione del Patto di stabilità e non attuare la stretta sul debito. Oggi in Europa arriva Blinken: andrà in Polonia, Moldavia e nei paesi baltici in segno di sostegno all’Ucraina.