Guerra, i colloqui fra Russia e Ucraina? “Del tutto sospesi”

Commento anche sul cambio di interlocutore in Washington e Londra

ROMA – I colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina sono sospesi, non si stanno svolgendo in alcuna forma. Lo spostamento del processo negoziale ucraino da Kiev a Washington e Londra non porterà frutti, ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov, mentre il negoziatore ucraino Podolyak ha affermato che ‘non ci sono stati progressi dopo l’incontro di Istanbul: la Federazione Russa resta sulle sue posizioni stereotipate, ma ogni guerra finisce al tavolo delle trattative e questo processo sarà moderato da Zelensky’.

