Guerra, il presidente Biden: c’è la minaccia di un ‘Armageddon’ nucleare”

Il comandante in capo ha parlato ad un evento di raccolta fondi per il partito democratico

ROMA – “Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba c’è la minaccia di un ‘Armageddon’ nucleare”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando ad un evento elettorale a New York. “Putin non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, perché il suo esercito è in difficoltà” ha aggiunto. Biden ha parlato ad un evento di raccolta fondi per il partito democratico ospitato nella residenza di James Murdoch, uno dei figli del magnate dei media.