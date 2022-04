Guerra in Ucraina, nuovo massacro di civili nei dintorni di Kiev

Oggi previsti 10 corridoi umanitari per evacuare civili

ROMA – Dopo Bucha e Kramatorsk, scoperto un nuovo massacro in Ucraina: i soccorritori hanno trovato 132 corpi di persone torturate e uccise a Makariv, nella regione di Kiev. Il governo ucraino denuncia “un nuovo, mostruoso crimine di guerra”. Zelensky aveva già chiesto che i crimini di guerra devono far parte delle “accuse che saranno portate in tribunale”.

Oggi previsti 10 corridoi umanitari per evacuare civili, ma la situazione resta disperata a Mariupol: i russi bloccano da un giorno otto bus di civili in fuga. Nel timore di armi chimiche, riporta il Wsj, Kiev ordina circa 220mila fiale di atropina, usata per contrastare gli effetti delle armi chimiche. Secondo l’intelligence britannico, sono in aumento gli attacchi russi sul Donbass, ma la resistenza ucraina continua ad ostacolare le ambizioni russe di stabilire un corridoio via terra tra questa regione e la Crimea.