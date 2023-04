Guerra, l’Ucraina ha un piano per liberare la Crimea

L'esercito russo, intanto, è stato costretto a ritirarsi da alcune posizioni in direzione di Donetsk

Il piano dell’Ucraina per liberare la Crimea occupata dai russi prevede in particolare due passaggi: rimuovere il ponte di Kerch (simbolo dell’annessione) e limitare i diritto dei filorussi e collaborazionisti. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev Oleksiy Danilov.

Secondo il segretario, sono 12 i passi importanti nel piano ucraino per riprendere la Crimea.

Intanto, l’esercito russo è stato costretto a ritirarsi da alcune posizioni in direzione di Donetsk, dove le truppe ucraine stanno installando posizioni difensive mentre è salito a sei il numero delle vittime dei bombardamenti russi a Kostyantynivka.