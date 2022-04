Ucraina, le immagini del satellite confermano il massacro a Bucha

Colpito anche un ospedale pediatrico

La tecnologia svela atrocità e crimini di guerra. Nuove foto satellitari fanno emergere altri dettagli sul massacro di Bucha, in Ucraina, e smentiscono Mosca. Come emerge da un’analisi delle immagini condotta dal New York Times, molti civili sono stati uccisi più di tre settimane fa, quando i russi avevano il controllo del territoria, smentendo ancora una voilta la versione di Mosca secondo cui le esecuzioni sono avvenute dopo l’allontanamento delle truppe. “Un filmato girato lo scorso 2 aprile – riporta il New York Times -mostra diversi corpi nelle strade di Bucha, e dalle immagini satellitari di Maxar Technologies si può notare che alcuni di questi si trovavano lì già dall’11 marzo”. Ma non solo, perché le foto del satellite mostrerebbero le fosse comuni nella stessa zona, a nord-ovest della capitale ucraina Kiev. L’Ucraina domenica 3 aprile ha accusato l’esercito russo di avere compiuto un massacro nella città di 37 mila abitanti da poco riconquistata dalle truppe ucraine. LEGGI ANCHE: La Russia gioca sporco, le foto choc dell’orrore

“Bombe a grappolo”

La Russia smentisce e chiede una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sulle accuse di crimini di guerra di Bucha. Condanna unanime di fronte alle immagini scioccanti dei corpi dentro ai sacchi neri sparsi per le strade di Bucha; secondo fonti ucraine le vittime sarebbero almeno 410. Inoltre, anche nelle ultime ore l’esercito ucraino ha affermato che bombe a grappolo vietate sono state sganciate di russi sulla città di Mykolaiv: sarebbe stato colpito anche un ospedale pediatrico e ci sarebbero diverse vittime, tra cui bambini.

“Soldati russi macellai”

Le sirene d’allarme hanno suonato stamani in quasi tutta l’Ucraina. Zelensky ha annunciato che oggi si rivolgerà al Consiglio di sicurezza Onu a proposito delle stragi di civili a Bucha. Ieri il presidente ucraino ha visitato la città, accusando i soldati russi di essere “macellai”. Trovata anche una camera di tortura, coi cadaveri di 5 civili con le mani legate dietro la schiena. Biden chiede un processo contro Putin per crimini di guerra.