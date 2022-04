Strage di Bucha, la Russia gioca sporco: “Sono comparse” FOTO

Le terribili immagini dall'Ucraina. Mosca: 'E' un complotto'

Le terribili immagini di decine di cadaveri nelle fosse comuni o sparpagliati per le strade intorno alla capitale ucraina dopo il ritiro russo scioccano il mondo occidentale. Al 40esimo giorno di conflitto e mentre si intensifica l’offensiva russa nel sud del Paese, l’orrore della guerra mostra il suo volto più crudo con il massacro dei civili compiuto a Bucha, da dove emergono centinaia di cadaveri. LEGGI ANCHE: La Russia mobilita altri 60 mila soldati. Kiev: “Genocidio a Bucha”

Kiev: “E’ un genocidio”

Per Kiev è genocidio, mentre Mosca nega, affermando che si tratta di una provocazione degli ucraini per bloccare i negoziati. Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo quanto riporta il Guardian, i video dei civili morti ripresi a Bucha sono stati “ordinati” dagli Stati Uniti nell’ambito di un complotto per incolpare la Russia. “Chi sono i maestri della provocazione? Naturalmente gli Stati Uniti e la Nato”, ha affermato Zakharova in un’intervista alla tv di Stato. L’immediata protesta dell’Occidente per quelle immagini, secondo la portavoce, indica che i video fanno parte di un piano per infangare la reputazione di Mosca.

Le foto pubblicate su Fb da Ukraine UA (Autore, Mykhaylo Palinchak)