Guerra, Zelensky pronto a cedere: c’è il colpo di scena

Improvviso cambiamento della linea di Zelensky, sarebbe pronto a cedere la Crimea. I particolari che possono cambiare tutto

LONDRA – Guerra, c’è il colpo di scena, Zelensky sarebbe pronto a firmare un accordo.

L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero "sulle posizioni del 23 febbraio". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, intervenendo -come ha ricostruito l'agenzia Ansa – in video alla Chatham House, think tank britannico con sede a Londra, e lasciando intendere che almeno per ora Kiev non pretenderebbe la restituzione della Crimea, annessa dai russi nel 2014. "Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati", ha poi precisato, evitando di avanzare richieste pure su quella parte del Donbass fra Donetsk e Lugansk sottratta a sua volta al controllo di Kiev dal 2014.

Le truppe russe devono ritirarsi ai confini del 23 febbraio. Nel frattempo, questioni come alcune aree della regione di Donetsk e Lugansk e la Crimea devono essere risolte in un incontro tra il presidente dell’Ucraina e il presidente della Russia. Lo ha detto il capo dell’ufficio di presidenza ucraina Andriy Yermak in un’intervista con RBC, come riporta Ukrinform.