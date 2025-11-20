Guida Michelin 2026, tutti i ristoranti stellati in Sicilia

La Sicilia ha quattro ristoranti con due stelle e diciotto insegne con una stella

Nella Guida Michelin 2026, giunta alla 71esima edizione e presentata al Teatro Regio di Parma, nessun ristorante siciliano ha conquistato il massimo riconoscimento, ovvero le tre stelle. Quattro insegne hanno ricevuto le due stelle. Diciotti i locali che hanno ottenuto una stella.

La classificazione Michelin distingue tra cucina di grande qualità, giudicata meritevole di una sosta, proposta dei locali a una stella; cucina eccezionale, per cui vale la pena deviare dal percorso, per i ristoranti a due stelle; eccellenza assoluta, che giustifica un viaggio dedicato, per i tre stelle. Ecco quali sono, in Sicilia, i ristoranti inseriti nella Guida Michelin 2026.

Due stelle

La Guida Michelin 2026 assegna le due stelle a quattro ristoranti:

I Tenerumi – Vulcano

Il ristorante con vista mozzafiato sulle Eolie è la cornice perfetta per la cucina vegetariana di Davide Guidara (premio Best Young Chef Michelin 2023

La Madia – Licata

Pino Cuttaia propone un viaggio nella tradizione siciliana con piatti autentici come la pasta minestra di crostacei e il maialino nero dei Nebrodi.

Duomo – Ragusa

A pochi passi dal Duomo di San Giorgio, Ciccio Sultano celebra l’essenza della Sicilia con la sua cucina creativa. Due menu degustazione e piatti alla carta.

St. George by Heinz Beck – Taormina

Ubicato all’interno del prestigioso The Ashbee Hotel. La cucina nasce dalla sinergia tra Heinz Beck e il resident chef Salvatore Iuliano, che richiama le sue radici calabresi in diversi ingredienti.

Una stella

La Guida Michelin 2026 assegna una stella a diciotti ristoranti:

Zash – Archi (frazione di Riposto)

Un palmento ottocentesco restaurato ospita la cucina moderna di Giuseppe Raciti, con menu tematici, carta libera e proposte centrate sulla Sicilia.

Līmū – Bagheria

Ristorante in una torre cinquecentesca ai margini del centro storico, omaggio al limone, con cucina creativa di Nino Ferreri, atmosfera elegante e servizio impeccabile.

I Pupi – Bagheria

Nuova sede dello chef Lo Coco a Villa Palagonia: cucina siciliana creativa, quattro menu degustazione, ampia carta, cantina con circa 1.300 etichette e ambienti eleganti.

Coria – Catania

Coria approda nel centro della città etnea con cucina italiana delicata dai richiami siciliani, ambiente elegante, servizio attento e ottima selezione di vini.

Sapio – Catania

La cucina matura di Alessandro Ingiulla valorizza prodotti siciliani in un elegante ex magazzino, con servizio eccellente e ricca selezione di vini.

Il Cappero – Vulcano

Ubicato all’interno del Therasia Resort. Onofrio Pagnotto guida una cucina mediterranea contemporanea con due menu degustazione, dolci personalizzati e vista sulle Eolie.

Shalai – Linguaglossa

Quattro menù degustazione più scelta alla carta, con piatti memorabili come il risotto alla provola e l’assoluto di limone “lumie di Sicilia”.

Signum – Malfa (Salina)

Martina Caruso guida la cucina esaltando i prodotti eoliani con creatività. Tre menu degustazione da 6, 7 e 9 portate, ottimi vini e un’accoglienza familiare.

Votavota – Marina Di Ragusa

Vista mare e cucina creativa centrata sul pescato, firmata dai cuochi Giuseppe Causarano e Antonio Colombo, con selezione di vini guidata dalla sommelier Cettina.

Crocifisso – Noto

Nel punto più alto del centro storico, Marco Baglieri propone una cucina creativa e articolata in un ambiente moderno, con piatti notevoli e un’ampia cantina a vista.

Mec Restaurant – Palermo

Nel cuore monumentale della città, lo chef Carmelo Trentacosti offre cucina siciliana creativa in un palazzo cinquecentesco con spazio espositivo dedicato a Steve Jobs.

Locanda Don Serafino – Ragusa

A Ibla, Vincenzo Candiano offre cucina elegante tra tradizione e innovazione in una sala scenografica, con servizio impeccabile e cantina prestigiosa.

Cortile Spirito Santo – Siracusa

A Ortigia, negli spazi di Palazzo Salomone Luxury Suites, Giuseppe Torrisi propone una cucina creativa e intensa, espressione raffinata della migliore ristorazione siracusana.

La Capinera – Taormina

Due menu degustazione e carta ispirati ai quattro elementi, piatti dedicati a film e musica, servizio elegante e ampia selezione di vini.

Otto Geleng – Taormina

Nella terrazza affacciata su Taormina, baia di Naxos e sull’Etna, lo chef Roberto Toro racconta la sua Sicilia con menu creativi e oltre 400 etichette di vini.

Principe Cerami – Taormina

Splendida terrazza e cucina di Massimo Mantarro all’hotel San Domenico Palace: sapori generosi, ingredienti stagionali e piatti che raccontano l’isola dal mare ai monti.

Vineria Modì – Taormina

Nel centro storico, Dalila Grillo con il fratello Ettore propone cucina creativa con due menu degustazione, ampia carta dei vini e sala interna o tavoli all’aperto.

Il Bavaglino – Terrasini

Nuova sede in ex edificio per la salatura del pesce. Lo chef Giuseppe Costa propone tre menu creativi ispirati alla Sicilia, con piatti personali e ingredienti locali.

