Gambero Rosso, quattro bar siciliani tra i migliori d’Italia

I locali siciliani che hanno ottenuto Tre Tazzine e Tre Chicchi

Nei giorni scorsi, al Teatro Manzoni di Milano, è stata presentata la 26esima edizione della guida Bar d’Italia, realizzata dal Gambero Rosso in collaborazione con Illy. I locali selezionati nella guida 2026 sono oltre 1100 mentre le new entry sono 107.

Le caffetterie specialty continuano a diffondersi anche al di fuori dei grandi centri urbani, mentre le bakery con caffetteria, grazie a un format versatile, stanno vivendo un autentico momento d’oro.

Rinasce l’idea del bar di quartiere, rivisitata in chiave contemporanea: uno spazio popolare e inclusivo, in cui sentirsi a casa e dove l’identità diventa un elemento distintivo.

I 52 migliori bar d’Italia secondo il Gambero Rosso

Il numero dei locali insigniti del massimo riconoscimento – Tre Tazzine e Tre Chicchi – cresce e raggiunge quota 52, con sei nuovi ingressi: Torrefazione Vittoria (Cremona), Cafezal (Milano), Gustificio (Carmignano di Brenta), Mamm Pane, Vino e Cucina (Udine), Ritorno (Acerra), che debutta anche in guida, e Morettino Lab (Palermo).

Le Stelle, il simbolo che premia i locali capaci di mantenere Tre Tazzine e Tre Chicchi per almeno dieci anni consecutivi, sono quest’anno 20: tra le nuove assegnazioni spiccano Marelet di Treviglio, Gino Fabbri Pasticcere a Bologna e Sal De Riso Costa d’Amalfi a Minori, che raggiungono per la prima volta questo traguardo.

Due Stelle, invece, premiano le insegne che da vent’anni consecutivi mantengono il massimo punteggio. In totale sono 7, con l’ingresso di Colzani di Cassago Brianza (LC).

Il Bar dell’Anno 2026

È stato svelato anche il vincitore del Premio illy Bar dell’Anno. Per l’edizione 2026 la giuria di esperti ha scelto Mamm Pane, Vino e Cucina. Il locale di Udine ha conquistato per la prima volta Tre Tazzine e Tre Chicchi.

I bar siciliani premiati con Tre Tazzine e Tre Chicchi

Quattro le insegne siciliane che figurano nella guida 2026 dei migliori bar d’Italia del Gambero Rosso. Premiati con Tre Tazzine e Tre Chicchi: Caffè Sicilia (Siracusa), Sciampagna (Palermo), Antico Caffè Spinnato (Palermo) e Morettino Lab (Palermo). Quest’ultimo, aperto da due anni, è una new entry.

