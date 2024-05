“Ha mostrato il pene alla bimba”, rischia il linciaggio allo Zen

Sono intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa

PALERMO – Avrebbe mostrato il pene ad una bambina ed è scoppiato il putiferio tra i palazzi dello Zen 2. Una folla inferocita voleva linciare un uomo di 60 anni, che è riuscito a rifugiarsi all’interno di un appartamento.

La ricostruzione dell’accaduto

Ad evitare il peggio sono stati i poliziotti intervenuti nel quartiere periferico di Palermo in tenuta antisommossa.

La ricostruzione fin qui frammentaria è che l’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni davanti alla bimba di 5 anni. Ad assistere alla scena alcuni residenti del quartiere. Ed è scattata la veemente reazione. Una decina di persone hanno iniziato a inseguire l’uomo armate di bastoni.

Il sessantenne è riuscito ad entrare in un portone di via Agesia di Siracusa. I poliziotti del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile stanno ricostruendo i fatti, sentendo testimoni e genitori della piccola.

All’interno della macchina dell’uomo, contro cui la folla ha scaricato la rabbia mandando in frantumi i vetri e bucando le ruote, sarebbero state trovate lettere indirizzate ad alcune ragazzine del quartiere.

I residenti dello Zen 2 hanno lanciato numerosi oggetti anche contro gli agenti arrivati sul posto per riportare la calma. Due di loro sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, e hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale.