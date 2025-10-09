I colori del gusto, l’evento enogastronomico torna ad Acireale

Quattro giornate di eventi

ACIREALE (CATANIA) – “I Colori del Gusto” tornano ad accendere Acireale. Dopo il successo dello scorso anno, il centro storico della città barocca si prepara a ospitare la seconda edizione de “I Colori del Gusto”, l’evento che celebra le eccellenze culinarie e vitivinicole della nostra isola.

Gli eventi

Dal 16 al 19 ottobre 2025, quattro giornate intense dedicate a: Show Cooking di chef e pizzaioli rinomati pronti a raccontare la Sicilia attraverso i loro piatti. Masterclass su vino, olio e birra a cura di AIS Catania, per un viaggio sensoriale unico. Convegno “Dalla terra alla tavola: modelli sostenibili per le eccellenze agroalimentari del territorio”, che metterà al centro tre protagonisti della nostra tradizione: formaggio, olio e vino. Esposizione delle eccellenze agroalimentari siciliane. Banchi di assaggio.

Un appuntamento che unisce gusto, cultura e innovazione, trasformando ancora una volta Acireale in un palcoscenico dove i sapori incontrano le idee. Protagonisti assoluti saranno chef e pizzaioli d’eccezione: Pietro La Torre e Mario Peqini di Aquanova, Vincenzo La Porta di Le Fontanelle, Fabio Ferrara di Al Paradise, Giuseppe Geraci di Modì, Hermes Picone di Al Piler, Salvo Baudo di Osteria Cantine Nicosia, Salvo Sardo di Alloro, Manuel Tropea di Concezione, Pietro Arezzi di Ora Hotel, Seby Sorbello di Sabir, Luca Minutoli e Simone Contarino di Crescenzio, che sveleranno ai partecipanti i segreti della loro arte.

“I Colori del gusto” è l’evento enogastronomico organizzato dalla Città di Acireale, con la Regione Sicilia – Assessorato alle Attività Produttive e Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Città Metropolitana di Catania, Camera di Commercio, Europrosvi – Smart Venues.

Il programma de I Colori del Gusto sarà presentato in conferenza stampa domani, venerdì 10 ottobre, alle ore 10.30 al Palazzo di Città di Acireale. Info sempre aggiornate sul sito https://www.icoloridelgusto.net/ e sulle pagine social de “I Colori del Gusto”.