 Caso Iacolino, riunione di Giunta per sospendere il manager
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Il caso Iacolino, Schifani convoca la Giunta per la sospensione

Il manager non si insedierà alla guida del Policlinico di Messina
L'INCHIESTA
di
1 min di lettura

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato, oggi alle 17, la giunta regionale per adottare il provvedimento di sospensione dalle funzioni di Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina.

Dirigenti, verifiche più stringenti

Il presidente della Regione ha inoltre firmato un atto di indirizzo rivolto ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali e ai responsabili degli uffici speciali, con cui si dispone un rafforzamento dei controlli sulle autodichiarazioni presentate dai dirigenti in ordine alle eventuali cause di impedimento per la prosecuzione delle funzioni. Gli uffici dovranno verificarne periodicamente la veridicità. Nel documento si stabilisce inoltre che, in caso di richieste di trattenimento in servizio oltre i limiti ordinari di età, i dipartimenti dovranno valutare non solo eventuali cause ostative, ma anche la condotta morale tenuta nell’esercizio delle funzioni pubbliche.

“L’iniziativa rientra nell’azione di rafforzamento della trasparenza e del controllo all’interno dell’amministrazione regionale”, spiega Palazzo d’Orleans. Schifani ha deciso di convocare la Giunta dopo le notizie di stampa relative a un’indagine della procura di Palermo che riguarda Iacolino.

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI