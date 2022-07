Il Bellini International Context: “Un’offerta culturale notevole” VIDEO

Presentato il cartellone.

Presentato, stamattina, al Palazzo della Regione a Catania, il Bellini International Context. Il Presidente Nello Musumeci, l’assessore regionale allo Sport, turismo e spettacolo Manlio Messina, il direttore artistico del Bellini International Context Fabrizio Maria Carminati e la project manager Gianna Fratta hanno presentato il programma del Bellini International Context. Una manifestazione multidisciplinare che, dall’1 settembre al 2 ottobre, proporrà un nutrito calendario di eventi, opere, concerti, mostre, rassegne cinematografiche e incontri culturali dedicati alla produzione e alla figura di Vincenzo Bellini.

Inaugurazione l’1 settembre alla Villa Bellini con il Gran Galà Lirico Belliniano da “Il Pirata” a “I Puritani” con l’orchestra e il coro del teatro Bellini, la direzione di Beatrice Venezi, il soprano Vittoria Yeo e il tenore Giorgio Berrugi. “Un International Context con tantissime location dal teatro Vincenzo Bellini al Castello Ursino, dalla Villa Bellini al Duomo – dice la project manager Gianna Fratta – galà lirici, opere, concerti sinfonici e da camera, cinema e danza”.

E il Bellini International Context, infatti, chiuderà con lo spettacolo di danza DiNcAnTo con coreografie e regia di Massino Volpini, la Compagnia del Balletto di Roma, la partecipazione del gruppo di soprani “Le Div4s”, la direzione e gli arrangiamenti di Roberto Molinelli insieme all’orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina che si esibiranno sul palco del Teatro Vincenzo Bellini.

“Una offerta culturale notevole per i siciliani e per tutti i turisti presenti sull’isola “ afferma l’Assessore Manlio Messina. Il 23 settembre, 187° anniversario della morte di Vincenzo Bellini, al Duomo sarà la volta del coro del teatro lirico Bellini diretto da Luigi Petrozziello. “Una rassegna che guarda verso tutto il territorio siciliano unito dal contesto belliniano” afferma il Direttore Artistico Fabrizio Maria Camminati. Un programma ricco di eventi tra i quali spicca anche l’appuntamento cinematografico dedicato al Cigno catanese.

Una retrospettiva cinematografica che, al Palazzo della Cultura, a cura di Ninni Panzera, aprirà il 9 settembre con una mostra di materiali sui film che sono stati realizzati sulle opere di Bellini e la proiezione di; La Norma film muto del 1911 e Casta Diva 1935 il 9 settembre, ripetizione di The Divine Spark (Casta Diva) del 1935 e La Sonnambula del 1952 il 10 settembre, Casa Ricordi e Casta Diva del 1954 l’11 settembre. Gli eventi saranno, quasi tutti, a ingresso gratuito tranne il 7 settembre “Rita, ou Le Mari battu” di Donizzetti al Cortile Platamone 10 euro.

Il 16 settembre “Cavalleria rusticana” 15 euro. Il 23 e 25 settembre al teatro Bellini “I Capuleti e Montecchi” 50 euro in platea e palchi, 35 euro III° e IV° ordine, 15 euro la galleria. Il 2 ottobre, sempre al teatro Bellini, per lo spettacolo di danza che chiude la rassegna Bellini International Context, in platea, nei palchi del I° e II° ordine, il prezzo sarà 40 euro, nel III° e IV° ordine 20 euro e in galleria 10 euro.