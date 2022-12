Il bonus 18 anni cambia, nuovi requisiti e soglia a 1000 euro

Ci saranno due requisiti e due ipotesi di erogazione

Il bonus per i diciottenni potrà arrivare fino a mille euro: lo annuncia il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone. Il meccanismo, in manovra, combina due criteri: il tetto Isee fino a 35mila euro e il risultato scolastico alla maturità. Il bonus arriverà solo a chi rispetta almeno uno dei due e in quel caso sarà pari a 500 euro mentre raddoppierà per chi li soddisfa entrambi.

“Se il Parlamento ritenesse di non modificare la manovra, per il Mef il testo già approvato in Cdm va benissimo e sarà quello presentato in Aula e sul quale si porrà la fiducia, con l’eccezione della riformulazione sul Pos”: è quanto trapela da fonti del ministero.