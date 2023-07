Il caos aeroporti investe anche l’Ast, settimana di passione per i viaggiatori

Disagi legati all'impegno dell'azienda per l'incendio a Fontanarossa

1' DI LETTURA

PALERMO – Settimana da dimenticare per i viaggiatori siciliani. In un’isola attanagliata da numerose criticità legate ai trasporti, il caos aeroporti creato dall’incendio di domenica allo scalo Catania ha avuto ripercussioni anche sul normale servizio dell’Ast. La Partecipata regionale è in prima linea nel fronteggiare l’emergenza (soltanto mercoledì a Birgi sono arrivati 24 nuovi bus Ast per potenziare i collegamenti tra Trapani e Catania) con il coinvolgimento nel piano di collegamento tra gli aeroporti dell’Isola, ma questa necessità dettata da cause di forza maggiore ha comunque avuto i suoi effetti con l’annullamento di diverse corse.

Le corse Ast “saltate” per motivi tecnici

Basta consultare il sito dell’Azienda siciliana trasporti per rendersi conto delle corse saltate (“per motivi tecnici”) nell’ultima settimana. Gli avvisi, pubblicati lo stesso giorno delle corse, non sono pochi. E le tratte interessate non riguardano soltanto i bus da e per Fontanarossa.

Trentadue corse (nel Catenese e nel Siracusano) sono saltate soltanto nella giornata di venerdì 21 luglio. Scorrendo sul sito, inoltre, si scopre che “per motivi tecnici” dal 17 al 23 luglio non saranno effettuate due corse (Ispica – Rosolini – Noto – Avola – Catania Aeroporto – Catania delle 9; Catania – Catania Aeroporto – Rosolini – Ispica – Pozzallo – Modica delle 13:30). Il 20 luglio non sono state effettuate 21 corse nel Messinese, 23 sono saltate tra il Siracusano e il Catanese e 12 di collegamento tra diversi centri aretusei e iblei verso Fontanarossa.