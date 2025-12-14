Il cassonetto magico di Ficarra e Picone lo userei per abbracciare…

E voi per cosa lo usereste?

Ficarra e Picone, i due comici siciliani, hanno lanciato su Netflix la loro ultima miniserie nella quale presentano un sistema di trasporto rivoluzionario che farebbe impallidire pure gli alieni.

Pensate, un semplice cassonetto della spazzatura, di quelli verdi e un po’ maleodoranti, che si trasforma in una prodigiosa macchina dimensionale. Entri a Milano, esci in Sicilia e viceversa. Niente più code interminabili all’aeroporto, niente più bagagli smarriti, solo un tuffo tra i rifiuti e, in un baleno, sei dove vuoi.

Salvo e Valentino, i due bravi e simpatici protagonisti, sono infermieri palermitani trapiantati a Milano. Vita da pendolari con famiglie rimaste al Sud. Ma ecco il colpo di scena: un cassonetto ‘magico’ appare come regalo di Babbo Natale e permette di fare la spola tra le due città in un secondo.

Ficarra e Picone con questo geniale gioco dell’assurdo denunciano con il sorriso problemi reali come i costi folli dei trasporti e l’esistenza faticosa, e soprattutto onerosa, da emigranti interni.

Io, umile genitore siciliano con una figlia espatriata a Londra e un nipotino – ormai siamo in tantissimi con i figli fuori – non posso fare a meno di invidiare questo marchingegno. Un volo diretto Londra-Palermo a Natale, non è un’esagerazione, ti svuota il portafoglio più di una vacanza di una settimana ai Caraibi.

Invece no! Un cassonetto strategicamente piazzato in una via di Palermo e l’altro a Trafalgar Square. Mia figlia salta dentro con il nipotino e una valigia di bustine del tè preferito dai Reali inglesi ed eccola a casa. Io, dal mio lato, entro con un carico di cannoli ed eccomi a Londra, giusto in tempo per evitare la nebbia.

Basta controlli doganali, basta taxi a peso d’oro, solo un odorino di immondizia che svanisce con una doccia. Certo, potrebbero capitare degli imprevisti: finire per sbaglio a Manchester invece che a Londra o emergere dal cassonetto con un topo British attaccato ai pantaloni.

É comunque sempre meglio di cadere ostaggi delle compagnie aeree che ti fanno pagare extra salati pure per respirare.

Ficarra e Picone, il vostro cassonetto potrebbe unire non solo l’Italia ma l’Europa intera! In fondo, ‘Sicilia Express’ è un inno alla fantasia che risolve le angosce quotidiane con una risata. Vi invito a vederla cari lettori e magari, chissà, un giorno troveremo nelle nostre città un cassonetto magico per le destinazioni desiderate. Nel frattempo, continuo a controllare i prezzi dei voli.