Il Catania cala il tris contro il Monterosi dopo l’asta deserta

Il Catania risponde sul campo al momento complicatissimo

CATANIA – Il Catania risponde sul campo al momento complicatissimo che mette seriamente a rischio la sopravvivenza della maggiore espressione calcistica etnea. Malgrado la seconda asta per l’acquisizione del club sia andata ieri deserta, i ragazzi allenati da Francesco Baldini hanno disputato una partita gagliarda, mettendo sotto un Monterosi Tuscia reduce da un buon momento che ha consentito ai laziali di scalare la classifica. Rossazzurri orfani dell’indisponibile Moro ma subito pericolosi con Sipos che sbaglia a porta vuota e Greco che timbra il palo con un gran colpo di testa. Ma il risultato si sblocca subito dopo grazie alla prodezza di Russini che, direttamente su calcio di punizione dalla fascia laterale, toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali e porta in vantaggio i suoi. L’esuberante Greco e ancora Russini sfiorano, poi, il raddoppio che arriva comunque ad inizio ripresa quando Pinto fila via sulla sinistra e porge a Biondi un pallone spedito il rete con un preciso rasoterra. La reazione del Monterosi è blanda ed il Catania, soprattutto con le ripartenze di Russotto, tiene in ambasce la retroguardia ospite. E proprio Russotto segna anche il terzo gol finalizzando al meglio la ripartenza di Albertini. Nel finale, il Monterosi Tuscia riesce solo a segnare il gol della bandiera con Costantino che trasforma un penalty concesso per un fallo di mani del subentrato Cataldi. Rotonda e convincente affermazione dei rossazzurri. Adesso si attendono buone nuove… fuori dal rettangolo di gioco!

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

10° pasticcio della difesa del Monterosi ma Sipos spreca banalmente calciando alto a porta vuota;

19° Catania vicinissimo al gol: sul cross dalla bandierina, gran colpo di testa di Greco che manda il pallone a stamparsi contro il palo! Poi un difensore ospite rinvia quasi sulla linea;

21° Sala svirgola il rinvio: angolo!

26° Catania in vantaggio: Russini spedisce il pallone all’incrocio dei pali direttamente su punizione laterale scaturita da un fallo su Provenzano: 1-0 !

32° Catania che sfiora il raddoppio: Russini vince un contrasto e serve all’accorrente Greco il cui tiro a botta sicura sibila a lato di pochissimo;

38° Biondi anticipato sul cross radente di Russini; poi Pinto tira fuori di poco;

39° ripartenza di Russini che spreca una ghiotta occasione tirando centralmente ed ignorando i compagni meglio piazzati;

41° Rosaia conclude da venti metri: alto;

45° il promo tempo si chiude col Catania meritatamente in vantaggio.

SECONDO TEMPO

8° raddoppio del Catania: Pinto fugge via sulla sinistra e serve all’indietro l’accorrente Biondi… prontissimo a spedire il pallone in fondo al sacco: 2-0 !

10° nel Monterosi, Milani subentra ad Errico;

12° nel Catania, Russini lascia il posto a Russotto;

18° punizione dalla distanza di Russotto deviata in angolo dalla barriera avversaria;

21° nel Monterosi, Costantino prende il posto di Caon;

25° colpo di testa di Provenzano che sfiora il palo;

27° nel Catania, Simonetti e Russo sostituiscono Biondi e Sipos;

32°i tifosi rossazzurri inneggiano, con cori e striscioni, all’indimenticato presidente Angelo Massimino… scomparso 26 anni fa in un tragico incidente stradale;

33° Russotto manca il bersaglio sull’assist di Greco;

36° Lorenzini respinge la conclusione di Costantino;

37° terzo gol del Catania: Albertini s’invola sulla destra e mette in mezzo per l’accorrente Russotto che spedisce in rete: 3-0 !

38° nel Monterosi, Basit e Fischetti sostituiscono Parlati e Borri;

38° sostituzioni nel Catania: Cataldi rileva Provenzano e Izco subentra a Greco;

43° fallo di mani di Cataldi: rigore per il Monterosi: dagli 11 metri, Costantino accorcia le distanze: 3-1 !

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° vince il Catania 3-1!

IL TABELLINO

CATANIA (4-3-3) – Sala, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto, Provenzano, Rosaia (k), Greco (dal 38°s.t. Cataldi), Biondi (dal 27°s.t. Simonetti), Sipos (dal 27°s.t. Russo), Russini (dal 12°s.t. Russotto). A disposizione: Stancampiano, Pino, Ercolani, Claiton, Ropolo, Zanchi, Piccolo. Allenatore: Francesco Baldini.

MONTEROSI TUSCIA(3-5-2) – Daga, Rocchi (k), Borri (dal 38°s.t. Fiaschetti), D’Antonio, Errico (dal 10°s.t. Milani), Franchini, Parlati (dal 38°s.t. Basit), Buglio, Cancellieri, Caon (dal 21°s.t. Costantino), Ekuban. A disposizione: Alia, Del Vescovo, Follo, Sola. Allenatore: Leonardo Menichini.

Arbitro: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Amedeo Fine (Battipaglia) e Giacomo Bianchi (Pistoia). IV Uomo: Mattia Drigo (Portogruaro).

Reti: 26°p.t. Russini (CT); 8°s.t. Biondi (CT); 37°s.t. Russotto (CT); 43°s.t. Costantino (MON) su rigore.

Ammoniti: Borri (MON); Parlati (MON); Espulsi: //