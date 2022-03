Il Catania insegue il sogno playoff, vittoria contro la Vibonese

Un gol per tempo per alimentare, se possibile, la rincorsa alla zona playoff

Un gol per tempo per alimentare, se possibile, la rincorsa alla zona play-off, senza tuttavia perdere di vista la quota salvezza e… soprattutto… la risoluzione dei problemi societari. E proprio in attesa che la situazione si chiarisca in tal senso (decisive le prossime 48 ore!), i ragazzi di Baldini danno l’ennesima prova di maturità andando a vincere sul campo delle derelitta Vibonese. Partita subito in discesa per i rossazzurri grazie alla capocciata di Sipos che corregge in rete la pennellata su punizione di Russini. Il centravanti, “riserva” dell’ancora indisponibile Moro, torna al gol dopo parecchio tempo, consentendo ai suoi di manovrare a piacimento per tutto il primo tempo. La Vibonese si affida al solo Corsi che sciupa due errati disimpegni avversari ma, poi, si fa cacciare anzitempo negli spogliatoi per doppia ammonizione. Nella ripresa, in superiorità numerica, il Catania non affonda i colpi come potrebbe e Sipos ristabilisce la parità di uomini in campo reagendo istintivamente alla provocazione di Suagher e guadagnandosi il “rosso” diretto. Baldini capisce che la sua squadra ha bisogno di una scossa ed effettua delle sostituzioni che restituiscono vitalità ad una gara che stava scivolando via senza particolari sussulti. Dopo una gran conclusione del solito, inesauribile Greco, sono proprio due dei subentrati, Zanchi e Biondi, a confezionare il raddoppio rossazzurro che fa felici i numerosi tifosi etnei assiepati sugli spalti del “Razza”. La Vibonese tenta il tutto per tutto ma riesce solo a dimezzare lo svantaggio nei minuti di recupero con Mahrous, lesto a deviare il pallone in rete sull’imbeccata dell’ex Golfo. Il Catania porta a casa tre punti pesantissimi, in attesa di decisive novità societarie. E mercoledì sera, al “Massimino”, i rossazzurri ospiteranno il Campobasso.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1° Catania subito in vantaggio: splendido cross, su punizione dalla trequarti, di Russini e perentorio stacco aereo di Sipos che, di testa, spedisce il pallone in fondo al sacco: 0-1 !

8° colpo di testa di Grillo: centrale;

9° Corsi ruba palla sulla trequarti ma poi tira a lato;

17° Rosaia atterrato al limite dell’area avversaria: la conclusione di Russini viene deviata in angolo dalla barriera;

30° Corsi tira dalla lunga distanza ma il suo diagonale sibila sul fondo;

32° sull’appoggio di Greco… Rosaia tira altissimo;

34° sul cross di Pinto, Rosaia calcia malamente sul fondo;

39° ammonito Pinto: era diffidato e sarà squalificato;

42° espulso Corsi, ammonito per la seconda volta dopo aver sgambettato Russini: Vibonese in inferiorità numerica!

44° punizione calciata abbondantemente fuori da Russini;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° tiro-cross di Pinto che esce di poco: il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

SECONDO TEMPO

1° nella Vibonese, Carosso e Bellini sostituiscono Blaze e Basso;

4° batti e ribatti in area rossazzurra con tiro conclusivo di Bellini che finisce fuori;

6° Mengoni travolto da Simonetti ad un passo dalla porta calabra: punizione per i padroni di casa;

9° ripartenza avviata da Pinto che lancia Greco: quest’ultimo impegna Mengoni nella deviazione in corner;

12° espulso Sipos che colpisce Suagher a palla lontana: anche il Catania in 10 uomini. Ristabilita la parità degli uomini in campo!

14°nella Vibonese, Golfo rileva Grillo;

17°nel Catania, Biondi prende il posto di Simonetti;

22° Sala blocca la conclusione centrale di La Ragione;

23° nella Vibonese, Cattaneo sostituisce Zibert;

24° nel Catania, Cataldi e Zanchi sostituiscono Rosaia e Pinto;

31° azione personale di Russini che poi lascia partire un tiro senza pretese;

34° raddoppio del Catania: Provenzano lancia Zanchi che supera il diretto avversario e mette in mezzo per l’accorrente Biondi… abile a girare in rete in semi giravolta: 0-2 !

38° nel Catania, Izco e Ropolo sostituiscono Russini e Provenzano;

44° Zanchi conclude alto dal limite;

45° concessi 5 minuti di recupero;

49° la Vibonese accorcia le distanze: sulla punizione di Golfo, deviazione sotto misura di Mahrous che sigla l’ 1-2 !

50° Vince il Catania!

IL TABELLINO

VIBONESE (4-4-2) – Mengoni (k), Corsi, Polidori, Suagher, Mahrous, Grillo (dal 14°s.t. Golfo), Basso (dal 1°s.t. Bellini), Zibert (dal 23°s.t.Cattaneo), Blaze (dal 1°s.t. Carosso), La Ragione, Spina. A disposizione: Marson, Alvaro, Gelonese, Volpe, Panati. Allenatore: Nevio Orlandi.

CATANIA (4-3-3) – Sala, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto (dal 24°s.t. Zanchi), Rosaia (k) (dal 24°s.t. Cataldi), Provenzano (dal 38°s.t. Ropolo), Greco, Simonetti (dal 17°s.t. Biondi), Sipos, Russini (dal 38°s.t. Izco). A disposizione: Stancampiano, Pino, Ercolani, Claiton, Russotto, Russo, Piccolo. Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate. Assistenti: Antonio Severino (Campobasso) e Thomas Miniutti (Maniago). IV Uomo: Gerardo Garofalo (Torre del Greco).

Reti: 1°p.t. Sipos (CT); 34°s.t. Biondi (CT); 49°s.t. Mahrous (VIB).

Ammoniti: Corsi (VIB); Basso (VIB); Pinto (CT). Espulsi: Corsi (VIB) al 42°p.t.; Sipos (CT) al 12°s.t.