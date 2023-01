Il Catania surclassa 4-1 il volenteroso Licata: +14 sulla seconda

La concomitante sconfitta del Lamezia fa volare gli etnei in classifica

CATANIA – Rossazzurri imprendibili: il Catania supera di slancio anche il Licata al termine di un match che gli ospiti sono, a fatica, riusciti a tenere in bilico sino a metà ripresa quando la formazione allenata da Pippetto Romano è rimasta in inferiorità numerica.

Inizio al fulmicotone per i padroni di casa che sfruttano nel migliore dei modi i primi due corner: dalla bandierina Lodi arcua le traiettorie che prima Sarao e poi Vitale deviano in rete di testa firmando il doppio vantaggio. Gli ospiti accusano il colpo ma riescono ad accorciare le distanze con la deviazione sottomisura di Saito abile ad approfittare di alcuni rimpalli ed a battere Bethers.

Nella ripresa, non cambia il canovaccio della gara. Sarao reclama un rigore sembrato netto ma sono sempre i rossazzurri a menare la danza. Le sostituzioni operate da mister Ferraro alimentano ulteriormente la spinta etnea, sino alla “perla” di Palermo che spedisce in rete il pallone servitogli da Forchignone e chiudendo, in pratica, la contesa. Il Licata finisce in 9 uomini per il doppio “giallo” comminato prima a Vitolo e poi a Frisenna e, nel finale, il subentrato Giovinco riassapora la gioia del gol personale trasformando il penalty concesso per il fallo commesso sullo stesso Palermo.

Il 4-1 finale manda in visibilio il pubblico del “Massimino”: il Catania vola a + 14 sulla seconda in classifica, vista la concomitante sconfitta interna del Lamezia. Adesso due trasferte all’orizzonte per gli etnei: prima sul campo della Vibonese e poi a Castrovillari.

Stadio “Angelo Massimino”- di Catania, domenica 22 gennaio 2023 – ore 14,30

3^ giornata di ritorno– Serie D girone I – 2022-2023

CATANIA – LICATA 4-1

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers, Rapisarda (dal 40°s.t. Litteri), Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi (k) (dal 18°s.t. Palermo), Vitale, Chiarella (dal 15°s.t. Forchignone), Sarao (dal 34°s.t. Giovinco), De Luca (21°s.t. De Respinis).

A disposizione: Groaz, Boccia, Di Grazia, Privitera.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

LICATA (3-5-2) – Valenti, Vitolo, Calaiò, Orlando (k), Cusati (dal 24°s.t. Garau), Mudasiru (dal 44°s.t. Pedalino), Rotulo, Frisenna, Pino, Minacori, Saito (dal 24°s.t. Cristiano).

A disposizione: Sienko, Manna, Ficarra, Pecoraro, Puccio, Asata.

Allenatore: Pippetto Romano.

Arbitro: Gianluca Catanzaro di Catanzaro.

Assistenti: Justin Dervishi (San Benedetto del Tronto) e Zef Preci (Macerata).

Reti : 4°p.t. Sarao (CT); 8°p.t. Vitale (CT); 34°p.t. Saito (LIC); 33°s.t. Palermo (CT); 39°s.t. Giovinco (CT) su rigore.

Ammoniti: Frisenna (LIC); Vitolo (LIC);

Espulsi: Vitolo (LIC); Frisenna (LIC).

Indisponibili: Russotto, Sarno, Lubishtani, Jefferson (CT); Ouattara, Cappello (LIC).

Note : Giornata fredda e piovosa ma il terreno di gioco sembra reggere bene alle intemperie. Nel Catania, assente dell’ultimora il fantasista Andrea Russotto. Convocato per la prima volta il neo acquisto De Respinis; si rivede Litteri reduce da un lungo infortunio. Entrambi partono dalla panchina.

primo tempo (2-1)

3° incursione di Rapisarda sulla destra: il suo cross viene deviato i corner;

4° Catania subito in vantaggio: sul cross di Lodi, dalla bandierina, Sarao svetta più in alto di tutti e devia in rete di testa: 1-0 !

8° raddoppio del Catania, ancora una volta su azione d’angolo, in fotocopia con il primo gol. Sulla parabola arcuata da Lodi… stavolta è Vitale a segnare il suo quinto gol stagionale: 2-0!

12°sulla corta respinta della retroguardia licatese… Castellini, dalla distanza, lascia partire un gran tiro di destro che esce di pochissimo a lato;

22° Rizzo ci prova, di controbalzo, da trequarti campo: il pallone sorvola di poco la traversa;

25° Catania pericoloso: Vitale innesca De Luca sulla sinistra e, sul cross di quest’ultimo, Chiarella manda fuori con un colpo di testa in avvitamento!

31° Castellini devia, debolmente, di testa: il pallone è facile preda di Valenti;

34° il Licata accorcia le distanze: incursione di Rotulo, serie di rimpalli e poi Saito gira in rete da due passi con una conclusione dal basso verso l’alto: 2-1 !

35° girata improvvisa di Sarao che manda il pallone di poco a lato;

45° il primo tempo si chiude col Catania in striminzito vantaggio.

secondo tempo (4-1)

10° sullo spiovente dalla bandierina, colpo di testa di Sarao, alto;

14° Sarao trattenuto in area: l’arbitro sorvola; le immagini televisive confermano l’irregolarità sul centravanti tossazzurro!

15° nel Catania, Forchignone sostituisce Chiarella;

17° Sarao manda alto di testa da due passi;

18° nel Catania, Lodi lascia il posto a Palermo;

21° nel Catania De Respinis debutta in rossazzurro sostituendo De Luca;

24° nel Licata, Garau e Cristiano prendono il posto di Cusati e Saito;

26° Vitolo (già ammonito) falcia De Respinis in fase di ripartenza: espulso per doppia ammonizione: Licata in 10 uomini!

31° Mudasiru calcia malamente sul fondo;

33° terzo gol del Catania: incursione dalla destra di Forchignone che serve l’accorrente Palermo … abile aspedire imparabilmente in rete: 3-1 !

34° nel Catania, Giovinco sostituisce Sarao;

37° Rizzo calcia alto dalla distanza;

38° Frisenna atterra Palermo in piena area licatese: calcio di rigore per il Catania e doppio giallo a Frisenna. Licata in 9 uomini!

39° dagli 11 metri, Giovinco sigla il 4-1 !

40° nel Catania, Litteri sostituisce Rapisarda;

44° nel Licata, Mudasiru lascia il posto a Pedalino;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° il Catania vince 4-1!