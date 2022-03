Il “Dalla Chiesa” di San Giovanni la Punta stupisce ancora

Buone notizie dal First Lego® League Italia, la sfida mondiale di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni

CATANIA – Per la seconda volta consecutiva, l’I. C. “C. A. Dalla Chiesa” di San Giovanni La Punta ha visto un proprio team, guidato dai coach Marletta, Ardita e Riso e, per l’occasione, supportato personalmente dalla Dirigente, dott.ssa Pierina Maddalena Calì, aggiudicarsi le qualificazioni regionali Calabria e Isole della First Lego® League Italia, la sfida mondiale di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. Partner d’eccezione sono stati la STMicroelectronics, fondamentale per la realizzazione del tracker alla base del progetto scientifico, e la Sailpost – Trappetopost di Alessandra Schiavoni di San Giovanni La Punta, sponsor della squadra; anche grazie al loro contributo i ragazzi si sono aggiudicati l’ultimo posto disponibile per la finale di FLL Italia che si terrà a Rovereto il 26 e 27 marzo prossimi.

Antonio, Cristina, Daniele, Elena, Flavia, Giorgia, Marco, Matilde, Teo, Teresa e Vittoria hanno lasciato il segno con la loro impresa, insegnando a tutti cosa significhi essere una squadra che fatica insieme per la costruzione di un obiettivo, che non si scoraggia di fronte alle difficoltà e che gioisce quando uniti si taglia un traguardo importante. Dopo mesi di impegno e intenso lavoro, il team FLL28 DallachiesaBIT ha conquistato il favore unanime dei giudici con un progetto coraggioso e innovativo il cui spirito i ragazzi hanno fatto proprio.

L’augurio di tutti è che questo momento di coinvolgente felicità, corroborato da quei valori portati avanti con convinzione dai ragazzi della “Dalla Chiesa”, possa rappresentare un primo passo per la costruzione di un futuro al centro del quale vengano messi il desiderio di pace e il rispetto della dignità umana.