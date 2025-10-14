 L'omicidio a Palermo, giovedì l'ultimo saluto in cattedrale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Il delitto di via Spinuzza a Palermo, giovedì i funerali in cattedrale

L'ultimo saluto a Paolo Taormina
L'ADDIO
di
1 min di lettura

PALERMO – I funerali di Paolo Taormina si terranno giovedì prossimo, alle 10, nella Cattedrale a Palermo. La bara del giovane ucciso domenica scorsa si trova nella camera ardente del PalaOreto meta di tanti amici e parenti della vittima.

Nella camera ardente si sono recati anche il sindaco Roberto Lagalla, diversi assessori e consiglieri comunali. Nella sala del PalaOreto è stata messa una gigantografia di Paolo con scritto: “Non ci sono addii, per noi ovunque tu sia ci sarai sempre”. Un altro striscione affisso dai “ragazzi della Noce” recita: “Paolo resterai per sempre il nostro barman”

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI