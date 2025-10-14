Il delitto di via Spinuzza a Palermo, giovedì i funerali in cattedrale

L'ultimo saluto a Paolo Taormina

PALERMO – I funerali di Paolo Taormina si terranno giovedì prossimo, alle 10, nella Cattedrale a Palermo. La bara del giovane ucciso domenica scorsa si trova nella camera ardente del PalaOreto meta di tanti amici e parenti della vittima.

Nella camera ardente si sono recati anche il sindaco Roberto Lagalla, diversi assessori e consiglieri comunali. Nella sala del PalaOreto è stata messa una gigantografia di Paolo con scritto: “Non ci sono addii, per noi ovunque tu sia ci sarai sempre”. Un altro striscione affisso dai “ragazzi della Noce” recita: “Paolo resterai per sempre il nostro barman”