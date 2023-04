Il dono delle 100 uova: per una Pasqua più “buona”

L'iniziativa ha "toccato" il reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico, la Residenza per Anziani "Rasula Alta" e l'Associazione "Stella Polare".

CATANIA. Una delegazione della nota azienda catanese Licitra Service, impegnata da anni in Sicilia nel campo dei servizi hostess e promoter e capitanata in quest’occasione direttamente dal titolare Antonio Licitra,in questi giorni si è resa protagonista di una nobile iniziativa di beneficenza.

Le ragazze ed i ragazzi dell’agenzia si sono recati infatti presso il reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico, alla Residenza per Anziani “Rasula Alta” ed all’Associazione “Stella Polare” dove alloggiano bambini ucraini ed italiani, per donare cento uova di Pasqua.

“È stata un’iniziativa fortemente voluta” – ha affermato Licitra -. Quest’anno, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, abbiamo deciso di scendere in campo con la nostra agenzia per portare un sorriso ed un piccolo pensiero a persone di tutte l’età e bisognose. Quella di oggi è soltanto la prima di una serie di iniziative benefiche che la nostra azienda ha in progetto di realizzare.”

Tra le tante notizie negative e scoraggianti che salgono ogni giorno agli onori della cronaca, questa iniziativa si distingue non solo per il suo indubbio valore sociale ed umano ma anche per il senso di speranza nel futuro che riesce ad infondere, attraverso un gesto in fondo semplice e sicuramente sincero, in un tessuto sociale come il nostro, oggi spesso, troppo spesso, in apparenza cinico ed insensibile verso la condizione ed il sentire di chi ci sta attorno, a dispetto invece di un senso di solidarietà e di fratellanza che storicamente e per fortuna ha sempre caratterizzato la nostra città ed il nostro Paese.