Il Dragon Boat Catania vince a Firenze l’Arno Cup

"Ennesima avventura di questa incredibile stagione"

CATANIA – Il Dragon Boat Catania sbanca Firenze. Grandissima prestazione del team rossazzurro, che si aggiudica per la prima volta nella sua storia l’Arno Cup. La manifestazione disputata al Lungarno Ferrucci a Firenze regala spettacolo. La kermesse di dragon boat, promossa dalla Canottieri Comunali Firenze, è dominata dagli equipaggi catanesi. Il Dragon Boat Catania vince tutto e si porta a casa la coppa.

Il team, guidato dall’allenatrice Tiziana Marletta e dal capitano-timoniere Fabrizio Messina, conquista il primo posto nella categoria Women davanti a Canottieri Comunali Firenze e Dragon Limite. Vittoria etnea anche nella categoria Open dove al secondo e al terzo posto si classificano Polverino e Idroscalo. Nella categoria Mixed medaglia d’oro per Catania che batte Idroscalo e Canottieri Comunali Firenze.

Soddisfazione per gli atleti e le atlete del Catania, che chiudono così una stagione memorabile fatta di titoli italiani, europei e di tantissime medaglie. “Siamo riusciti a portare all’Arno Cup delle nuove leve – dichiara soddisfatta Tiziana Marletta -, che hanno gareggiato per la prima volta. E’ stato molto bello vederli vincere. Abbiamo conquistato ottimi piazzamenti e vinto la classifica generale dell’Arno Cup grazie ai successi riportati nel femminile, nel misto e nell’open. Siamo contenti. E’ l’ennesima avventura di questa incredibile stagione. Adesso ci riposeremo un po’ per poi ripartire ancora più preparati. C’è ancora molto lavoro da fare e tante cose da migliorare. Siamo sempre sul pezzo”.